شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشاطئية يخسر من إيطاليا 6 - 2 فى كأس العالم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2، فى المباراة التي جمعت المنتخبين الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة بالإمارات.

سجل هدفى منتخب مصر مصطفى صاصا، بينما سجل سداسية إيطاليا توماسا فازيني وجوسيب جونتالين وأليساندرو ميسيلي ولوكا بيرتاكا وفابيو سياكا، وماركو جوردياني.

وفشل منتخب مصر في تحقيق الفوز في أول مباراتين بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الامارات، لتتضاءل فرص الحفاظ على آماله فى التأهل عن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات، إيطاليا، وأمريكا.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الأمريكي الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.