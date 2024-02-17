أول ظهور لصلاح.. كلوب يعلن التشكيل الرسمي لليفربول أمام برينتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه برينتفورد، والمقرر لها فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "جريفين بارك"، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بعد عودته من الإصابة.

ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: كيلير.

الدفاع: روبيرتسون، برادلي، فان دايك وكوناتي.

الوسط: إندو، ماك أليستر، جونز.

الهجوم: دياز، جوتا، نونيز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، مما يعني ان أي نتيجة بخلاف الفوز ستضع ليفربول في ورطة قبل الأمتار الأخيرة من نهاية الدوري، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة.