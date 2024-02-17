رئيس اتحاد الجمباز: قاعدة الممارسة في مصر وصلت 50 الف لاعب ونسعى لمزيد من الانجازات العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أنه تم زيادة قاعدة ممارسة الجمباز في مصر ليصل إلى خمسون ألف لاعب ولاعبة بعد 5 سنوات من العمل والمثابرة ، ودائما هدفنا التطوير على كافة المتسويات سواء الفنية أو الإدارية والتنظيمية ".

ووجه امين الشكر الي جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكل أسرة الجمباز في مصر على المساهمة بوصول الجمباز المصري للمستوى العالمي سواء على النتائج المنتخبات وأيضا تنظيم كبرى البطولات على أرض مصر بتواجد قياسي للدول والأبطال العالميين والأولمبيين ".

واختتم أن هدف الاتحاد المصري منذ يوم الأول عن التطور بكوادر شبابية وتحقيق الإنجازات ونقل الجمباز المصري للمستوى العالمي وكل أسرة الجمباز متكاتفة معنا للوصول لأهدافنا.

وتستضيف مصر خلال الفترة الحالية كأس العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجارى على مجمع الصالات الدولى باستاد القاهرة، وهى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

وتأهل امس أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز العقلة، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة.

واحتل المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود لاعبة منتخب مصر إلى الدور النهائي بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات.

واحتلت جنى محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموع نقاط 12.630، لتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم.