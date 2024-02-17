تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برينتفورد.. محمد صلاح على دكة البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التشكيل الرسمي للريدز أستعدادًا لمواجهة رينتفورد،على ملعب "جريفين بارك"ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي ، موسم 2023/24.

إقرأ ايضًا..

شهد التشكيل الرسمي للريدز تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء وذلك كونه عاد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل ليفربول اليوم

في مركزحراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.