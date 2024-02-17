منافسات قوية لأصحاب الهمم في ختام بطولة كأس مصر "للباراكانوي"

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم السبت نهائيات بطولة كأس مصر للباراكانوي التي أقامها الإتحاد المصري للكانوي و الكياك يومي 16 و 17 فبراير الجاري بمجري سباقات نهر النيل بالقاهره في سباقات 200 , 500 متر سيدات و رجال و التي بدأت سباقاتها أمس الجمعة و شهدت منافسه قويه بين لاعبي البارا كانوي بالأندية و مناطق الإتحاد المختلفة.

وحصد المركز الأول في سباق السيدات 500 متر اللاعبه سلوي ايهاب فهمي من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني اللاعبه ضحي خالد محمد من نادي يخت الجيزه و في سباق الرجال 500 متر kl1 حصد المركز الاول اللاعب عمر عادل محمود نادي اتحاد الشرطه و المركز الثاني ياسين كمال محمد من نادي يخت الجيزة.

وفي سباقات الرجال 500 متر kl3 فاز بالمركز الأول نور الدين احمد من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني عمر محمد فرج نادي السلام البحري.

وفي سباق 200. متر سيدات فازت بالمركز الاول اللاعبه سلوي ايهاب فهمي من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني اللاعبه ضحي خالد محمد من نادي يخت الجيزة.

وفي سباقات الرجال 200 متر kl1 حصد المركز الاول اللاعب عمر عادل محمود نادي اتحاد الشرطه و المركز الثاني ياسين كمال محمد من نادي يخت الجيزه.

وفي سباقات الرجال 200 متر kl2 فاز بالمركز الأول نور الدين احمد من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني عمر محمد فرج نادي السلام البحري.

قام بإدارة البطولة الحكم الدولي احمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري.