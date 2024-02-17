انتظام ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد حمدي وناصر منسي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل بالدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكلٍ طبيعي، بعد التخلص من الإصابة التي لحقت بالثنائي خلال الفترة الماضية، حيث كان يعاني ناصر منسي من كدمة في وجه القدم، في حين كان يعاني أحمد حمدي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض له خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً الأحد، ثم يتم الدخول بعد في معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 24 ساعة، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.