لويس سواريز: إنتر ميامي سيكون التجربة الأخيرة في مشواري بالملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الأورجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق وفريق إنتر ميامي الحالي، إن الفريق الأمريكي سيكون المحطة الأخيرة في مشواره بالملاعب.

وقال سواريز في تصريحات عبر إذاعة "دي لوس" الأورجويانية: "تجربتي في صفوف فريق إنتر ميامي ستكون هي التجربة الأخيرة في مسيرتي، ولكني لم أحدد الموعد حتى الآن، وعائلتي تعلم ذلك".

وأضاف: "أنا على استعداد تام لخوض التجربة بشكل قوي مع إنتر ميامي، ولكني أريد أن أحظى بحياة جيدة في المستقبل".

وانضم لويس سواريز إلى إنتر ميامي في يناير الماضي، قادماً من صفوف جريميو البرازيلي، بعقد لمدة موسم واحد، مع وجود بند إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وخاض لويس سواريز رفقة الفريق البرازيلي 53 مباراة، تمكن من تسجيل 26 هدفاً وقدما 17 تمريرة حاسمة.