أسطورة ليفربول يؤكد رحيل صلاح عن الفريق بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد أسطورة ليفربول الإنجليزي مارك لارونسون، على رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي بنسبة تصل إلى 100%.

وقال لارونسون في تصريحات عبر صحيفة "ميرور"البريطانية": " محمد صلاح سيغادر ليفربول بنسبة 100%، بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: " أعتقد أن هذا اتفاق من الموسم الماضي لكي يرحل محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، متجهاً إلى أحد أندية الدوري السعودي، مقابل حصول "الريدز" على مبلغ مالي خيالي".

وتابع: "في ظل غياب صلاح جميع اللاعبين قاتلوا، من أجل حجز مكان أساسي داخل صفوف الفريق، وهذا أمر جيد".

واختتم لارونسون تصريحاته: "ليفربول يملك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، أمثال داروين نونيز، دياز ودييجو جوتا، ولكن في حال رحيل صلاح أرغب في دعم هجوم الفريق بلاعبين جدد".