اخبار الرياضه

أسطورة ليفربول يؤكد رحيل صلاح عن الفريق بنهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد أسطورة الإنجليزي مارك لارونسون، على رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي بنسبة تصل إلى 100%.

وقال لارونسون في تصريحات عبر صحيفة "ميرور"البريطانية": " محمد صلاح سيغادر ليفربول بنسبة 100%، بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: " أعتقد أن هذا اتفاق من الموسم الماضي لكي يرحل محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، متجهاً إلى أحد أندية الدوري السعودي، مقابل حصول "الريدز" على مبلغ مالي خيالي".

وتابع: "في ظل غياب صلاح جميع اللاعبين قاتلوا، من أجل حجز مكان أساسي داخل صفوف الفريق، وهذا أمر جيد".

واختتم لارونسون تصريحاته: "ليفربول يملك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، أمثال داروين نونيز، دياز ودييجو جوتا، ولكن في حال رحيل صلاح أرغب في دعم هجوم الفريق بلاعبين جدد".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا