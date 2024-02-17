تقارير: مدرب اتحاد جدة لم يحسم موقف بنزيما من المشاركة في المباريات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكدت تقارير صحفية سعودية، عدم حسم المدير الفني الأرجنتيني لفريق اتحاد جدة مارسيلو جاياردو، موقفه حتى الآن بشأن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير قامت بنشره: "أن جاياردو يتابع الحالة البدنية للاعب كريم بنزيما مع طاقم الإعداد البدني في الفريق، بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية أمس".

وأضافت الصحيفة: "أن النجم الفرنسي يغيب عن المشاركة مع الفريق بقرار من المدير الفني جاياردو، وأنه لم يتخذ قرار حتى الآن بضمه للمشاركة في المباراة المقبلة من عدمه".

وكان المدرب الأرجنتيني، استبعد بنزيما من قائمة الفريق خلال معسكر الفريق الأخير بالإمارات، بسبب غياب اللاعب عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وخاض بنزيما خلال الموسم الحالي 20 مباراة رفقة فريق اتحاد جدة، تمكن خلالهما من تسجيل 12 هدفاً، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد فريق اتحاد جدة لملاقاة نظيره الرياض غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالدوري السعودي "دوري روشن".