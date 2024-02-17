شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة كلاسيكو أولاد العم والتغلب على الإصابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مواجهة الإسماعيلى المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ج .. خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك 4 مباريات ودية فى يومين، أبرزها أمام فريقى ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى"، ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ج .. يفكر جوميز فى البدائل المناسبة للجبهة اليسري، خاصة بعد الإصابة التي يعانى منها أحمد فتوح وستبعده عن مباريات الفريق مدة لا تقل عن شهر، ورحيل عبد الله جمعة إلى بلدية المحلة، فضلا عن إصابة محمد عبد الشافى فى الركبة مؤخراً.

ويدرس جوميز الاعتماد على السنغالى إبراهيما نداى فى الجبهة اليسرى، وبالفعل نفذ هذه الفكرة فى التدريبات الجماعية للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ليكون هذا الخيار متاحاً أمام المدرب لعلاج أزمة الجبهة اليسرى للفريق.

ج ..ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، لخوض تقسيمة فنية فى منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

ج ..يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح الفرصة لمحمد صبحى لحراسة مرمى القلعة البيضاء في مباراة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ج .. عبد الله السعيد الوافد الجديد ومعه أحمد سيد زيزو و أحمد حمدى من أبرز اللاعبين الذين خطفوا أنظار جوميز منذ توليه مسئولية القلعة البيضاء.