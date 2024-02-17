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ليفربول يضرب برينتفورد برباعية ويحافظ على صدارة البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فوزا عريضا ومستحقا على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من .

افتتح داروين نونيز أهداف ليفربول في الدقيقة 35 ثم أضاف  أليكسيس ماك اليستير ومحمد صلاح و كودي جاكبو باقي الأهداف في الدقائق 55، 68، 86 من عمر المباراة، في حين سجل ايفان توني هدف برينتفورد في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح بعد غيابه الفترة الماضية على إثر إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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