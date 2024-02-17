ليفربول يضرب برينتفورد برباعية ويحافظ على صدارة البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ليفربول فوزا عريضا ومستحقا على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

افتتح داروين نونيز أهداف ليفربول في الدقيقة 35 ثم أضاف أليكسيس ماك اليستير ومحمد صلاح و كودي جاكبو باقي الأهداف في الدقائق 55، 68، 86 من عمر المباراة، في حين سجل ايفان توني هدف برينتفورد في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح بعد غيابه الفترة الماضية على إثر إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد فريق برينتفورد في المرتبة الرابعة عشرة بـ25 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.