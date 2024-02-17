ساكا يقود تشكيل اَرسنال أمام بيرنلي.. والنني على مقاعد البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال عن تشكيل مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويأتي اَرسنال في المركز الثالث بترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.

تشكيل اَرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

الهجوم: ترواسارد - بوكايو ساكا - مارتينيلي.

وشهد تشكيل الجانرز تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: رامسديل، سواريز، سميث رو، جورجينيو، محمد النني، بانديارا، سويت، نيكيتياه، نيلسون.