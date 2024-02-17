المصري “ 2008 ” يهزم أسوان برباعية وسيف الجبالي " هاتريك " ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي ، على ضيفه فريق أسوان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من محمد علي الديب وأحمد نبيل ومحمود ريحان.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثانية والأربعين مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق المصري بهدف للاشئ سجله لاعب منتخب مصر وعريس المباراة سيف الجبالي في الدقيقة الأخيرة ، وفي الشوط الثاني استمر المصري في سيطرته الكاملة على أرض الملعب بفضل تألق نجم خط وسطه محمد الجرايحي ، ولم تمر سوى ست دقائق فقط إلا ويضيف سيف الجبالي هدفه الثاني له ولفريقه ، قبل أن يحقق اللاعب نفسه لقب الهاتريك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الحادية عشر ، ويستمر المصري في نصب السيرك وينجح نبيل العزب في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة عشر ، ليُجري بعدها الكابتن عمرو الشموتي تغييراته التي هدف منها إلى منح الفرصة كاملة لجميع اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، كريم الحناوي ، تامر أبو المعاطي ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، سيف الجبالي لخط الوسط ، نبيل العزب ، محمد أسامة ، عمر أبو الليل لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من يحيى جابر ويوسف أبو الليل وعادل طلعت ومحمد الراوي ومؤمن الصياد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.