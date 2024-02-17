منتخب مصر للريشة الطائرة البارالمبية يسافر اليوم إلى تايلاند للمشاركة في بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة منتخب مصر للريشة الطائرة البارالمبية إلى تايلاند، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 19 وحتى 25 فبراير الجاري.

تضم قائمة لاعبي منتخب مصر كلًا من: شيماء سامي، ياسمينا عيسى، عاطف عبد الكريم، محمد حسن، وطارق عباس، بالإضافة إلى نصر السيد المدرب العام للمنتخب.

ويترأس بعثة المنتخب في تايلاند شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي واتحاد البحر المتوسط للريشة الطائرة.

وكان منتخب مصر قد حقق 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و 7 برونزيات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية في نسختها الأولى والتي أقيمت مؤخرا في مصر، حيث حصلت ياسمينا عيسى على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر عقب فوزها على الأوكرانية "نينا كوزولوفا" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الفردي بتصنيف SH6.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.