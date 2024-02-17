تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك فريق ليفربول الأنجليزي بصدارة الدوري الأنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق خارج ملعبه على منافسه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول بعد تعافيه الكامل من الإصابة وقيادته لفريق ليفربول لتحقيق الفوز بتسجيل هدف و تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي سجله الأرجنتيني أليكسيس ماكليستر .

وعقب نهاية المباراة نشرت الصحف الانجليزية تقديرتها لاداء لاعبي ليفربول في المباراة والتي جاءت على النحو التالي :

كاومن كاليهير ( حارس المرمى ) ٧ درجات : بدا واثقا من نفسه خاصة في الشوط الاول في تحركاته بالقدمين ونجاحه في التصدي لهجمات برينتفورد القليلة . لم يكن محظوظا بعدما ارتدت منه تسديدة رجيليون لتجد توناي الذي أودعها الشباك مسجلا هدف برينتفورد الوحيد .

كونور برادلي ٧ درجات : أدى مباراة جيدة على فترات .

ابراهيما كوناتيه ٧ درجات : نجح في الشوط الاول في ايقاف مهاجم برينتفورد السريع موابي في الشوط الاول لكن في الشوط الثاني لعب بخشونة زائدة .

فرجيل فان دايك ٨ درجات : لعب مباراة جيدة ونجح في السيطرة على مهاجمي برينتفورد . كالعادة كانت له اليد العليا في الالتحامات الهوائية وكان له الفضل في الهدف الاول لفريق ليفربول . لعب كرة ردتها العارضة في الوقت الضائع .

اندي روبرتسون ٧ درجات : على المستوى الهجومي أدى مباراة جيدة وشكل خطورة كبيرة من خلال الكرات العرضية لكن على المستوى الدفاعي يحتاج للكثير لإيقاف هجوم برينتفورد .

واتارو اندو ٨ درجات : كان له دور كبير في الحصول دوما على الكرة الثانية لفريقه وقطع العديد من هجمات المنافس .

الكسيس ماكليستر ٧ درجات : حاول قيادة وسط ليفربول بالتمريرات السريعة لكن ما يؤخذ عليه هي كثرة ارتكابه للاخطاء .

كيرتس جونز ٧ درجات : لاعب لا غنى عنه في وسط ليفربول في الوقت الحالي .

دييجو جوتا ٧ درجات : كان جيدا في مهامه الهجومية ونجح في اهداء داروين نونيز الهدف الاول بتمريرة بالرأس قبل ان يغادر الملعب قبل نهاية الشوط الاول للإصابة .

داروين نونيز ٧ درجات : لديه الكثير من المشاكل في المرور بالكرة .. سجل الهدف الاول بشكل رائع.

لويس دياز ٨ درجات : كان مصدر خطورة لفريق ليفربول خلال المباراة في الجناح الايسر نجح في الشوط الثاني في توسيع جبهة هجوم ليفربول واهدي جرافينباخ الهدف الرابع .

محمد صلاح ٨ درجات : كانت لديه بعض المخاوف في البداية انتهت مع التمريرة الساحرة للهدف الثاني ثم تسجيله الهدف الثالث ….. الملك المصري عاد للتألق .

جاكبو ٧ درجات : مباراة جيدة يشكل وجوده في وسط الملعب قوة لفريق ليفربول .

جرافينباخ ٦ درجات : يحتاج للكثير سجل الهدف الرابع