شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى أبو السعود: ذهبية كأس العالم للجمباز حافز كبير لأول ميدالية أولمبية للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو السعود، بطل الجمباز الأردني، أن التتويج بذهبية كأس العالم القاهرة 2024 حافز كبير لتحقيق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية فى باريس 2024.

وقال أبو السعود، إن تحقيق ميدالية ذهبية اليوم فى بطولة كأس العالم التي تنظمها مصر حالياً هي بداية جيدة يتمناها أى لاعب بحصد 30 نقطة بمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أنه يطمح لتحقيق إنجاز عربي في دورة الألعاب القادمة.

وأضاف أبو السعود، أنه يثق فى قدرته فى حصد ميدالية أولمبية فى باريس 2024 ليصبح أول عربي يحصد ميدالية أولمبية في الجمباز، مؤكدا أن العرب قادرون على صنع المعجزات بعد التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة العربية خلال الفترة الحالية.

وأشاد أبو السعود بالتنظيم الرائع لكأس العالم في مصر، مؤكدا أنه فى كل مرة يأتي مصر يجد تطورا مذهلا فى التنظيم ما يجعل هذه النسخة استثنائية، حيث إنها من أفضل البطولات الدولية التي خاضها على الإطلاق.

وعن منتخب مصر قال أبو السعود، إن اللاعبين المصريين يقدمون أداءً رائعاً، ويتقدمون بشكل كبير، وقادرون على التأهل والمنافسة بشراسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وتستضيف مصر كأس العالم للجمباز الفني التي تقام ضمن سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.