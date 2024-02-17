صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح ليفربول مضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب "جريفين بارك"، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هدف ليفربول الأول فى الدقيقة 35 من زمن المباراة، من انفراد تام بالمرمي، قبل أن يضعها بطريقة رائعة من فوق حاري برينتفورد.

وشارك محمد صلاح بديلا فى المباراة بالدقيقة 44، بعد دخوله بدلا من البرتغالي ديوجو جوتا، والذي تعرض للإصابة.

وفى الشوط الثاني، نجح النجم المصري محمد صلاح، فى صناعة ثاني أهداف الريدز، من توقيع الأرجنتيني ماك أليستر، فى الدقيقة 55.

وأضاف محمد صلاح، ثالث أهداف ليفربول فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء، من مجمهود فردي رائع، ليصل للهدف رقم 15، خلف هالاند، هداف البريميرليج برصيد 16 هدفا.

ونجح فريق برينتفورد فى تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 75، عن طريق إيفان توني.

وأختتم كودي جاكبو، أهداف الريدز فى الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما توقف رصيد برينتفورد عن 25 نقطة فى المركز الرابع عشر.