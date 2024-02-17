الأردني أحمد أبو السعود: ذهبية كأس العالم للجمباز في مصر حافز لحصد أول ميدالية أولمبية للعرب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو السعود بطل الجمباز الأردني أن التتويج بذهبية كأس العالم القاهرة 2024 حافز كبير لتحقيق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية في باريس 2024.

وقال ابو السعود أن تحقيق ميدالية ذهبية اليوم فى بطولة كاس العالم التي تنظمها مصر حاليا هي بداية جيدة يتمناه أي لاعب بحصد 30 نقطة بمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 مشيرا إلى أنه يطمح لتحقيق انجاز عربي في دورة الالعاب القادمة.

وأضاف أبو السعود أنه يثق في قدرته في حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024 ليصبح أول عربي يحصد ميدالية أولمبية في الجمباز مؤكدا ان العرب قادرين على صنع المعجزات بعد التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة العربية خلال الفترة الحالية.

وأشاد أبو السعود بالتنظيم الرائع لكأس العالم في مصر مؤكدا انه في كل مرة ياتي مصر يجد تطور مذهل في التنظيم مما يجعل هذه النسخة استثنائية حيث أنها من أفضل البطولات الدولية التي خاضها على الاطلاق.

وعن منتخب مصر قال ابو السعود أن اللاعبين المصريين يقدمون أداء رائع للغاية ويتقدمون بشكل كبير وقادرون على التأهل والمنافسة بشراسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وتستضيف مصر كأس العالم للجمباز الفني التي تقام ضمن سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.