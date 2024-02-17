أرسنال يكتسح بيرنلي بخماسية ويطارد ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق الفوز على نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

اصطدم فريق أرسنال، مع بيرنلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2023-2024.

واكتسح أرسنال نظيره بيرنلي، بخماسية نظيفة، في لقاء ناري، اقتنص فيه الجنزر ثلاث نقاط غالية خلال مشواره في بطولة الدوري.

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هز آرسنال شباك بيرنلي مبكراً في هذا اللقاء، بعدما سجل مارتين أوديغارد الهدف الأول في الدقيقة 4، قبل أن يسجل بوكايو ساكا الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وعزز ساكا نتيجة الجنزر بالهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم أحرز لياندرو الرابع في الـ 66، واختتم كاي هافرتز أهداف أرســنال في الدقيقة 78.

وحصد الجنزر ثلاث نقاط غالية بعد هذا الفوز، ليواصل ملاحقة ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 55 نقطة، بفارق نقتطين فقط عن ليفربول المتصدر.