فيتوريا يكسر صمته ويعلق على رحيله من قيادة منتخب مصر

كسر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، صمته وعلق لأول مرة على إقالته من قيادة الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر إقالة البرتغالي روي فيتوريا، من القيادة الفنية لـ منتخب مصر، بعد وداع كأس أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16.

تعليق فيتوريا على إقالته من تدريب مصر

وكتب فيتوريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني المصري”.

وتابع :” الآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع أن أقول إنني أغادر بعد 19 شهرًا، 18 مباراة، بخسارة واحدة فقط، وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم”.

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وأضاف فيتوريا:” ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل كرة القدم المصرية، ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التميز”.

واستكمل مدرب مصر السابق:” كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات، كما كان معروفًا علنًا، هو وضع الأساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم 2026، نحن في بداية عام 2024″.

وأشار فيتوريا إلى أنه وصل في وقت مليء بالتحديات، بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني، الغائب عن كأس العالم الأخيرة والمركز الأخير في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأفاد مدرب منتخب مصر السابق:”مؤهلاتنا والنتائج اللاحقة هي شهادة على القدرة على التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره”.

وأكد فيتوريا: “من الواضح أننا لم نكن راضين عن الإقصاء بركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ولكننا نعرف الشدائد التي واجهناها، والتي قد أتحدث عنها لاحقًا”.

واستطرد:” أشكر فريقي الفني والموظفين، وخاصة اللاعبين، الذين كان التزامهم وشغفهم ضروريًا، إلى جماهير وشعب مصر، أتوجه بالشكر العميق على الدعم المستمر”.

واختتم فيتوريا:” لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعًا، كما قلت دائمًا، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا، إذا رغب الجميع في ذلك، شكرا مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى”.