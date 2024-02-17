للموسم السابع على التوالي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ساهم محمد صلاح في هدفين لليفربول ضد برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على برينتفورد، برباعية مقابل هدف، وصنع صلاح الهدف الثاني، وسجل الثالث، بعدما شارك في المباراة كبديل في الدقيقة 44 من عمر.

وحقق صلاح رقما قياسيا خلال هذا اللقاء، بالوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 24، كأكثر لاعب يساهم في الأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل صلاح 15 هدفا فأكثر للموسم السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وجاءت أهداف صلاح خلال آخر 7 مواسم كالآتي:

موسم 2017-2018، 32 هدفا

موسم 2018-2019، 22 هدفا

موسم 2019-2020، 19 هدفا

موسم 2020-2021، 22 هدفا

موسم 2021-2022، 23 هدفا

موسم 2022-2023، 19 هدفا

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