حمد إبراهيم لمصراوي: الفوز على سيراميكا حافز لنا قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى حمد إبراهيم، عن استعدادات فريقه لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا كان أمر في غاية الأهمية قبل مواجهة الزمالك المقبلة، اعتبرها بداية جديدة للفريق بعد انتهاء إيقاف القيد، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك".

وأضاف: "الفوز أمام سيراميكا سيمنحنا حافزاً كبيراً، بجانب إقامة المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا، وهو أمر إيجابي لنا لنقدم أفضل أداء ممكن خلال المباراة".

وتابع: "وجود جماهيرنا في المباراة ينعكس على اللاعبين بشكل إيجابي، ويزيد من إصرارهم على الظهور بأفضل أداء ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم إبراهيم تصريحاته: "لن أتحدث عن الفريق المنافس، ولكن الزمالك فريق كبير، والإسماعيلي أيضًا ، أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.