حارس شباب الأهلي لـ "الخليج 365": احتفالنا بالفوز على الزمالك "طبيعي".. والاحتراف مرفوض في حالة واحدة



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر مواليد 2005، مصطفي عبد الحفيظ، عن مباراة القمة بدوري الجمهورية 2005 والفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، واحتفال لاعبي الأحمر.

وقال حارس مرمى منتخب مصر لموقع "الخليج 365": "احتفال لاعبي الأهلي بالأهداف طبيعي وليس به أي خلل، اللاعيبة فرحانة بالفوز وديه حاجة طبيعية".

وعن الاختيار بين الاحتراف أو استكمال مشواره مع الأهلي، أضاف: "أي لاعب يحلم بالاحتراف، لكن أنا تحت أمر النادي دائما حتى لو هرفض الاحتراف".

واختتم: "سعيد جدا لانضمامي لمنتخب مصر للناشئين تحت قيادة كابتن وائل رياض، وبإذن الله نتأهل لأمم إفريقيا للشباب ونفوز بها".

الجدير بالذكر أن مصطفى عبد الحفيظ لم يشارك في مباراة الأهلي والزمالك 2005 الماضية بسبب الإصابة.

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