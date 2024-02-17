"للمرة الثالثة".. فريدة عثمان تفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فازت السباحة المصرية، فريدة عثمان، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024.

وحقق فريدة هذه الميدالية في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.67 ثانية.

الجدير بالذكر أن هذه هي الميدالية البرونزية الثالثة لفريدة في بطولة العالم بعد جوانجو 2017 وبودابست 2019.

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