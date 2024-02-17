تقارير: ديزربي الأقرب لخلافة تشافي في تدريب برشلونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني وضعت المدير الفني الإيطالي، لفريق برايتون الإنجليزي روبرتو دي زيربي، على رأس المرشحين لقيادة الفريق الإسباني بنهاية الموسم الجاري، خلفاً للمدير الفني الحالي للفريق تشافي هيرنانديز.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية: "إن اللجنة الرياضية بنادي برشلونة، حددت المدير الفني لفريق إيفرتون دي روبرتو دي زيربي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لتشافي هيرنانديز".

وأضاف التقرير: " الثنائي خوان لابورتا رئيس النادي والمدير الرياضي بالفريق ديكو، وافقا على تولي ديزبي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل".

وتابع التقرير: "المدير الرياضي لفريق برشلونة ديكو عقد جلسة مع ممثلوا المدرب الإيطالي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وسط مزاعم أن الجلسة كانت من أجل تجديد عقد مدافع الفريق رونالد أراوخو، ولكن حقيقة الأمر أن الجلسة كانت من أجل معرفة طلبات المدرب الإيطالي، لقيادة فريق برشلونة في الفترة المقبلة".

وأشار التقرير: "الشرط الجزائي في عقد ديزربي مع فريق برايتون، والذي يقدر بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، ويعد هذا هو العائق الوحيد أمام تولي ديزربي قيادة برشلونة في الموسم المقبل، مشيراً أن وكلاء ديزربي أكدوا لديكو أنهم سيتواصلون مع إدارة برايتون لتقليل الشرط الجزائي".

واختتم التقرير: "إن نادي برشلونة يرفض تحمل مبلغ الشرط الجزائي في عقد ديزربي، لكن في تقليل مبلغ الشرط الجزائي سيكون المدرب الإيطالي هو المدير الفني القادم لفريق برشلونة".

وكان تشافي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، أعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.