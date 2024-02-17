شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشاطئية يودع كأس العالم رسمياً بعد فوز الإمارات على أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التي تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا فى لقاء الجولة الثانية وخسارة الفراعنة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2 فى المباراة التى جمعت المنتخبين.

وبهذه النتائج يتصدر منتخبا إيطاليا والإمارات المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما بينما يودع منتخبا مصر وأمريكا البطولة.

وفشل منتخب مصر فى تحقيق الفوز في أول مباراتين بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الامارات، ليفقد فرصة الحفاظ على آماله فى التأهل عن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات، إيطاليا، وأمريكا.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الأمريكي الاثنين المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم.

وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى تشارك فى بطولة كأس العالم المقامة فى الإمارات فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.