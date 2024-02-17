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الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في برينتفورد

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الشارقة - اميمة ياسر - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا في فوز على برينتفورد، ٤-١ فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جريفين بارك"، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفا خلال مشاركته فى 21 مباراة بالمسابقة ليأتى فى المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي، خلف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى، الذى ينفرد بالصدارة برصيد 16 هدفا.

وجاء ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي كالتالى:
إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 16 هدفا.

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا.

دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفا.

سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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