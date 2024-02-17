الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في برينتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على برينتفورد، ٤-١ فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جريفين بارك"، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفا خلال مشاركته فى 21 مباراة بالمسابقة ليأتى فى المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي، خلف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى، الذى ينفرد بالصدارة برصيد 16 هدفا.

وجاء ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي كالتالى:

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 16 هدفا.

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا.

دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفا.

سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.