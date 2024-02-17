شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقامة بمدينة دوردون بفرنسا خلال الفترة من 16 فبراير حتى 19 من نفس الشهر الجاري .

وخاض أحمد هشام مباريات قوية على مدار البطولة حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليتأهل مباشرةً لدور الـ 64.

وفي دور الـ64 فاز هشام على بطل إسبانيا بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل فرنسا في دور الـ32 بنتيجة 15-11.

واستطاع هشام الفوز في دور ثمن النهائي على بطل بريطانيا بنتيجة 15-6 ثم تمكن من الفوز على بطل أمريكا في دور ربع النهائي بنتيجة 15-13 قبل أن يخسر من بطل الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي ويحصد برونزية الفردي.

وشهدت البطولة مشاركة كل من زياد نوفل و أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم شلبي و علي حاتم ويقود الفريق محمود عبد الغفور كمدرب لمنتخب، وتقام غدًا منافسات الفرق.