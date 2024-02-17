شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى: الجمباز المصرى يتطور جيدا وأعرف قدرات الفراعنة التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بتطور الجمباز في مصر، وذلك خلال حضوره نهائيات كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي: "لم أتمكن من حضور افتتاح بطولة كأس العالم هنا في مصر، لكن وصلت لي ردود الأفعال وشاهدت فيديو حفل الافتتاح والاتحاد المصري قدم افتتاح رائع للبطولة وأعرف قدرات مصر التنظيمية جيدا".

وأضاف: "حضرت أكثر من نسخة لكأس العالم للجمباز الفني في مصر واليوم أحضر نسخة جديدة رائعة بمشاركة 70 دولة وعدد كبير من اللاعبين واللاعبات وأرى التطور الكبير من الاتحاد المصري".

وتابع: "إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري يعمل بقوة على تطور اللعبة بمصر وأرى ذلك جيدا، وهناك العديد من اللاعبين الشباب وهناك دعم كبير من وزارة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور اشرف صبحي للجمباز وهناك تطور كبير والبنية التحتية رائعة، وأرى أن الجمباز المصري لديه فرصة كبيرة في أولمبياد 2028 وأولمبياد 2032 لتحقيق ميدالية أولمبية".

وأتم: "مستوى المنافسة في البطولة الحالية كبير للغاية بوجود اليابان والصين والمستوى الأعلى من اللاعبين والأبطال العالميين والأولمبيين وأتمنى للجميع التوفيق".

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية واصطحبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة نهائيات البطولة.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.