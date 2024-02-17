شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثانى جولات دور الـ8 بدورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، السبت، الجولة الثانية من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وشهدت منافسات الجولة الثانية فوز كل من: سبورتنج على الشمس 3/0، وسموحة على الصيد 3/0، والأهلى على الزهور 3/0، والزمالك على وادى دجلة 3/0.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقاءين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل "البلاى أوف".

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.