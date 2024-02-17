الدوري الإسباني: - برشلونة يفوز على سيلتا فيغو وأتليتيكو مدريد يكتسح لاس بالماس بخماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق برشلونة فوزاً ثميناً ومثيراً على حساب مضيفه سيلتا فيغو 2-1 اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي (45) التسجيل للفريق الكاتالوني فيما أدرك اياغو أسباس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.



وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل تحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بنجاح (90+7).



ويملك برشلونة 54 نقطة في المركز الثالث.



وفي مباراة اخرى، دكّ أتليتيكو مدريد شباك ضيفه لاس بالماس بخماسية نظيفة.



وتناوب على تسجيل أهداف "الروخيبلانكوس" كلّ من ماركوس لورنتي (15 و20) والأرجنتيني آنخل كوريا (47 و62 من ركلة جزاء) والهولندي ممفيس ديباي (87).



ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.



في المقابل تجمّد رصيد لاس بالماس عند 35 نقطة.