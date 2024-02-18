شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 17 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الزمالك يسافر إلى الإسماعيلية غدًا استعدادًا لمواجهة الدراويش.

الزمالك يسافر إلى الإسماعيلية غدًا استعدادًا لمواجهة الدراويش

يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، بعد خوض المران الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الدراويش.

جوميز يعتمد على سيف الجزيرى فى هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاعتماد على الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ناصر منسى وأحمد حمدى ينتظمان فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل فتوح

انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.