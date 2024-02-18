شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يتأهل لنهائى بطولة اسكواش أون فاير فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
وفاز يوسف سليمان على يوسف إبراهيم في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواك: 11-5, 11-7, 9-11, 11-9 .
بينما فازت عرفي في نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 13-11.
وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.
و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منة وليد، منة حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.
وكان 5 لاعبين مصريين، هم: أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي.
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