شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يتأهل لنهائى بطولة اسكواش أون فاير فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري يوسف سليمان، إلى الدور النهائي ببطولة اسكواش أون فاير، التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز يوسف سليمان على يوسف إبراهيم في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواك: 11-5, 11-7, 9-11, 11-9 .

بينما فازت عرفي في نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 13-11.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منة وليد، منة حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.

وكان 5 لاعبين مصريين، هم: أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي.