شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف فرق دورى سيدات الكرة الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التصنيفي لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 والذي أقيم على مدار يومين.

وشهدت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت اليوم تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور، وكذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية، وفاز سبورتنج على الشمس وكرر سموحة فوزه على الصيد.

وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام غدا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة.

التصنيف الثاني: الصيد و الشمس و الزهور و وادي دجلة.

ويقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.