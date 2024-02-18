شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن زيادة حضور الجمهور فى المباريات لـ20 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 ألف مشجع فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

بينما قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اجتماعا طارئا اليوم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، للترتيب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

ويناقش الاجتماع موعد انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر، والمقرر إقامته الشهر المقبل، وكذلك مواعيد مباريات الدوري فى شهر مارس حتى يتم إقامة المعسكر يوم 16 من الشهر ذاته.

ويرغب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فى التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويأمل حسام حسن فى تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالإمارات فى الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وفى سياق متصل، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم إرسال طلب جديد للجهات المختصة لزيادة عدد حضور الجمهور في المباريات الرسمية إلى 20 ألف مشجع ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile " .

وأضاف أحمد دياب، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "استضافة المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضى بين الأهلى والزمالك امتداد للعلاقات القوية بين البلدين وأتمنى خروج اللقاء بشكل يليق باسم الكرة المصرية".