شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: اتفاق على تسوية مستحقات فيتوريا واتحاد الكرة داعم لحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية تدين بالشكر لروي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، موضحا أن المدرب قدم ما لديه وبذل مجهودات كبيرة لكنه لم يكن موفقا.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نتمنى التوفيق لفيتوريا، وحاولنا تكريم المدرب قبل رحيله، وعقدنا أكثر من جلسة مع وكيل ومحامي المدرب لتسوية مستحقاته".

وأضاف الكومي، إن اتحاد الكرة يدرك قيمة محمد يوسف، موضحا أن ما حدث معه كان خارج إرادة الجميع، وبالتالى سيكون له دور في المنتخبات أو اللجنة الفنية بالاتحاد.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يوجه الشكر لرابطة الأندية ورئيسها أحمد دياب لنجاح مساعيه في زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في كل مباراة، موضحا أن الجهود التي تكللت بزيادة أعداد الجماهير مرضية.

وأتم تصريحاته بأن الإعلام الهادف هو الذي يركز دوره في خدمة الكرة المصرية والمنتخبات، موضحا أن المجلس داعم لحسام حسن في مهمته الجديدة.