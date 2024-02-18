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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: ودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التي تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا.
عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى
استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.
علّق روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار رحيله عن المنتخب الوطنى عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.
يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة ميدياما الغانى لتعويض غياب زميله مروان عطية بجانب استمرار غياب أليو ديانج.
يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، بعد خوض المران الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الدراويش.
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