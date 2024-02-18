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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: ودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التي تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا.

عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز. استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

علّق روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار رحيله عن المنتخب الوطنى عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.