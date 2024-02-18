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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: ودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التي تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا.

عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 مشجعا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة. 

فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

علّق روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار رحيله عن المنتخب الوطنى عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة.

الأهلى يجهز عمرو السولية لخلافة مروان عطية أمام ميدياما الغانى

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة ميدياما الغانى لتعويض غياب زميله مروان عطية بجانب استمرار غياب أليو ديانج.

 

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2، فى المباراة التي جمعت المنتخبين الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة بالإمارات.

يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى محافظة الإسماعيلية، غدًا الأحد، بعد خوض المران الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الدراويش.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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