شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: الأهلى رفض ضم شوبير ضمن صفقة "بسام" والفريق يعانى من ظلم تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المدير الرياضى بنادى سيراميكا أن فشل المفاوضات مع الأهلى لانتقال الحارس محمد بسام إلى القلعة الحمراء؛ بسبب عدم وجود حارس بديل على قدر المستوى.

وأوضح معتز البطاوى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير، أن مسئولي نادى الأهلى رفضوا انتقال مصطفى شوبير إلى فريق سيراميكا مقابل انتقال محمد بسام للقلعة الحمراء.

وأشار المدير الرياضى بنادى سيراميكا أن الفريق يعانى من ظلم تحكيمى واضح وتعينات الحكام تحتاج لاعادة النظر مرة أخرى من قبل لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث أهدرنا العديد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.