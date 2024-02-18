شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ما دار فى اجتماع حسام حسن وجهازه المعاون مع رابطة الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الذي عقد بين حسام حسن ورابطة الأندية اليوم عن تأكيد أن الهدف هو صعود منتخبنا لنهائيات كأس العالم. وتم خلال الاجتماع استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات. وتقرر أيضا اجتماع عاجل للرابطة، لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد كابتن حسان بتلبية رغباته. وبناء على الاجتماع فإن رابطة الأندية ستعلن عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30 من المسابقة.

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