شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف سبب عدم عودة الدورى بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية سبب رفض مقترح عودة الدوري بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية رغم وجود إمكانية لذلك، مبررة السبب لضمان عودة الدوري بعد اعتماد زيادة عدد الجماهير لـ20 ألف مشجع.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن زيادة عدد المشجعين لـ20 ألف مشجع فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

بينما قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشرة التي كان مُقرراً لها الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اجتماعا طارئا اليوم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، للترتيب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

وناقش الاجتماع موعد انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر، والمقرر إقامته الشهر المقبل، وكذلك مواعيد مباريات الدوري فى شهر مارس حتى تتم إقامة المعسكر يوم 16 من الشهر ذاته.