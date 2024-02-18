الدرجة الأولى ناشئين .. الفروسية يعلن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس السبت منافسات كأس مصر للفروسية بمختلف مراحله العمرية بعد أن أقيمت الفعاليات على مجمع ملاعب الرباب وأُُعلن تتويج الفارس الناشئ إسماعيل برعي باللقب والمركز الاول.



بينما جاء الفارس ذاته في مركز الوصافة ، وحل الفارس حمزة أسامة في المرتبة الثالثة.

وشملت منافسات الدرجة الأولى للناشئين والناشئات المرحلة العمرية الأقل من ٢٠ عاما وإقامة مسابقاتهم على ارتفاع موانع يقدر من ١٤٠ الى ١٤٥ سم.

و تبارى المتسابقون في مراحل لمراحل الاشبال ،الناشئين والكبار على الميدان الرئيسي والصالة المغطاة والملاعب الفرعية لمجمع ملاعب رباب للفروسية ، ووفقا لارتفاع المانع المحدد لكل فئة سنية.

وقام بتصميم موانع البطولة خبير الفروسية الفرنسي ميشيل اسمالون.

وعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماع بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع مصممة وفقا للوائح الدولية للعبة