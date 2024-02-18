أرقام مخيبة لـ مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

كشفت شبكة “سوفا سكور” عن تقييم الدولي المصري مصطفى محمد، في مباراة فريقه نانت ضد باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد، في هزيمة نانت أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين دون رد، في الدوري الفرنسي، مساء السبت.

وسجل لوكاس هيرنانديز، هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 60، من تسديدة رائعة سكنت الشباك.

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ودخل كيليان مبابي، بديلًا في الدقيقة 62، ليضيف الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في شباك نانت خلال الدقيقة 78، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد باريس إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يتوقف رصيد نانت عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقييم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

وبحسب سوفا سكور، حصل مصطفى محمد على تقييم 6.7، حيث لعب 74 دقيقة، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.37.

وسدد مصطفى محمد، تسديدتين على المرمى، وفاز في 2 محاولة مراوغة من أصل 4، وأهدر فرصة كبيرة للتهديف، ولمس الكرة 37 مرة، ومرر 8 تمريرات صحيحة من أصل 14 بدقة 57٪.

وفاز مهاجم منتخب مصر، في 7 التحامات أرضية من 11، وفي التحام هوائي من 2، وفقد حيازته على الكرة 14 مرة.