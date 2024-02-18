مصطفى محمد يشارك في سقوط نانت أمام باريس سان جيرمان بـ الدوري الفرنسي

شارك الدولي المصري مصطفى محمد، في الخسارة التي تعرض لها فريق نانت ضد باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين دون رد، في الدوري الفرنسي.

واستضاف فريق نانت نظيره باريس سان جيرمان، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث حاول مصطفى محمد، على مرمى سان جيرمان، ولكنها لم تؤتي ثمارها.

اقرأ أيضاً.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاس هيرنانديز، هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 60، من تسديدة رائعة سكنت الشباك.

ودخل كيليان مبابي، بديلًا في الدقيقة 62، ليضيف الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في شباك نانت خلال الدقيقة 78، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد باريس إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يتوقف رصيد نانت عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.