شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة 12 بالدورى.. إيقاف أحمد ياسر ريان أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ12 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة الجونة والمصري كالتالي:

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف صلاح محسن محمد، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة بلدية المحلة وفيوتشر كالتالي:

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي:

إيقاف أحمد ياسر أنور ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.