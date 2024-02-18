شكرا لقرائتكم خبر عن باكيتا: اعتذرت عن تدريب الزمالك ولست سعيدا بالتعادل مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري، إنه اعتذر عن تدريب الزمالك، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من مسئولي القلعة البيضاء، وعرضوا عليه مشروعا ممتدا لثلاث سنوات مع الإشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب.

وتحدث باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة عن التعادل مع الأهلى في دورى أبطال أفريقيا قائلاً: "مواجهة الأهلي كانت جيدة جدا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

وأضاف: "خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين بالأمس، ولست سعيدا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة وكان لدينا فرصة لتحقيق الفوز على المارد الأحمر".

وأكد المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كان الأفضل في صفوف الشياطين الحمر، متابعاً: "علي معلول لاعب كبير وظهر بأداء مميز ضدنا، لكن الحارس مصطفى شوبير كان الأفضل ضدنا".

وتابع: "شوبير تألق ضدنا وقدم مباراة كبيرة بمساعدة خط دفاع الأهلي، وكان اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الأحمر،موضحاً أنه تحدث مع محمود كهربا نجم الأهلي عقب مباراة الفريقين.

واختتم باكيتا تصريحاته قائلا: "التقيت كهربا عقب المباراة وتحدثنا لفترة وقال لي أنه يفتقدني كثيرا، وتجمعني به علاقة جيدة جدا".