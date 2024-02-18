شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الرابعة عصر غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري NILE، والذي يقام على ستاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب خسر الجولة الماضية أمام إنبي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وتعتبر مباراة إنبي هى الأولى لـ محمد عودة، المدير الفني الجديد للمقاولون العرب، بعدما تولى عودة مسؤولية الفريق خلفاً لشوقي غريب الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وخسر6 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.