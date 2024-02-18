شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: رابطة الأندية مهمتها مساعدة جهاز المنتخب ونتمنى نهاية سعيدة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أن الرابطة سوف تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب الوطني من خلال توفير جدول منتظم، معبراً عن سعادته بزيادة أعداد الحضور في المباريات إلى 20 ألف مشجع.

وقال متعب، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: خلال الاجتماع مع حسام حسن طلب المساعدة في خوض بطولة الإمارات الودية، ومهمتنا مساعدته بما لا يضر جدول المسابقة، وبالفعل هناك مؤجلات عديدة لكنها لأسباب قهرية.

وتابع: نتمنى أن ننهي الدوري مثل العالم بأجمعه ومنح الأندية فرصة للراحة وإقامة معسكرات إعداد".