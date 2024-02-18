شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: اعتذرت عن العمل مع حسام البدرى لأنه سبب رحيلى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية، أنه يُكن كل التقدير والاحترام لحسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، رغم الخلافات السابقة بينهما.

وقال متعب، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: طوال حياتي ألعب بمجهودي.. لم يكن منطقيا العمل مع الكابتن حسام البدري في المنتخب لراحة جميع الأطراف، ولم يكن منطقيا أن أتواجد مع شخص كنت أقول إنه أحد أسباب رحيلي عن الأهلي.

وأضاف: "جلست مع الكابتن حسام البدري، وأكدت له أنه أمام أمرين، إما أن يدفع بي وأتألق ويستفيد مني أو أن يدفع بي وأظهر بشكل سيئ، والجمهور يهاجمني ويستبعدني ويكون ذلك في مصلحته، وطلبت منه المشاركة في 3 مباريات فقط بشكل أساسي لكن فوجئت بأنه يستبعدني تماما".

وأشار إلى أن البدري سبق له تدريبه منذ تواجده في قطاع الناشئين، ويعرف قدراته جيدا، وقال: "أنا لاعب مباريات ولا أقصر في التدريبات".

وأكد نائب رئيس رابطة الأندية أنه يثق في قدرة حسام وإبراهيم حسن على عمل إنجاز كبير مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وتابع: الكابتن حسام حسن لديه تجارب مميزة مع منتخب الأردن ومع المصري والزمالك، وله كل الدعم من أجل الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى كأس العالم.

واختتم عماد متعب تصريحاته قائلا: نجحنا في 2006 و2008 و2010 لأن المنتخب كان يضم عناصر شابة عديدة واندمج أكثر من جيل، مما منح الخبرات والحماس واللاعبين الكبار ساعدونا بشدة وهو ما ينقص الجيل الحالي.