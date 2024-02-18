براعم الفروسية تحت ١٠ أعوام .. الترتيب النهائي للمراكز الثلاثة الأولى بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس السبت منافسات مرحلة الدرجة السادسة للناشئين تحت ١٠ أعوام للخيول المصرية ببطولة كأس مصر للفروسية ، وأُعلن تتويج الفارس الناشئ مصطفى حمدي باللقب والمركز الاول.



بينما جاء حسن أحمد في مركز الوصافة ، وحل الفارس عمر محمد ثالثاً.

واشتملت منافسات الدرجة الرابعة للبطولة للناشئين والناشئات المرحلة العمرية الأقل من ١٠ أعوام واقيمت مسابقاتهم على ارتفاع موانع يقدر من ٨٠ الى ٩٠ سم.

و تبارى المتسابقون في مراحل الاشبال ،الناشئين والكبار على الميدان الرئيسي والصالة المغطاة والملاعب الفرعية لمجمع ملاعب رباب للفروسية ، ووفقا لارتفاع المانع المحدد لكل فئة سنية.

وقام بتصميم موانع البطولة خبير الفروسية الفرنسي ميشيل اسمالون.

كان مجلس ادارة الاتحاد ، قد عقد اجتماعا بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع مصممة وفقا للوائح الدولية للعبة.