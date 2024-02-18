اخبار الرياضه

ربيع ياسين يكشف سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والكرة المصرية الأسبق، أن محمد صلاح متواضع للغاية، ولاعب كبير وكشف عن أسباب تراجع مستواه مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة.

وقال ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صلاح متواضع للغاية ويجب أن يأخذ وضعه بمنتخب مصر، ومن حقه أن يكون معه حارس شخصي فلا أحد تخطى صلاح في مصر، وميسي يفعل ذلك أيضا بالأرجنتين".

محمد صلاح يحتاج إلى تأهيل نفسي

وأتم: "نحن لا نؤهل محمد صلاح نفسيا مثلما يحدث معه في لذلك يتألق معهم، وهذا السبب تراجع مستواه مع منتخب مصر مؤخرًا وهذا دور المدير الفني".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا